FC Bayern: Sané raus, Tel in der Startelf?

Der FC Bayern muss beim heutigen Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg (20:30 Uhr) auf Leroy Sané verzichten. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 28-jährige Flügelspieler nicht rechtzeitig fit geworden ist. Zuletzt trainierte der Linksfuß aufgrund von Problemen mit der Patellasehne nur individuell.

Ob Sané auch für das anstehende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom ausfallen wird, ist noch offen. Es bestehe an der Säbener Straße aber Hoffnung, dass es für einen Einsatz reicht. Gegen Freiburg wird voraussichtlich Mathys Tel (18) für Sané in die Startelf rücken.