Köln länger ohne Paqarada

Personal-Update am Dienstag | 1. FC Köln

Die Profis des 1. FC Köln starten am Dienstag, 12. Dezember um 11 Uhr in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Die Partie wird am Sonntag, 17. Dezember um 15.30 Uhr angepfiffen. Leart Pacarada hat sich in der Partie am vergangenen Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Muskelverletzung zugezogen und wird Cheftrainer Steffen Baumgart bis ins neue Jahr fehlen. Sargis Adamyan fällt aufgrund einer muskulären Verletzung ebenfalls aus. Florian Kainz absolviert zum Start in die Trainingswoche