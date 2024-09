Bayerns Müller-Plan mit Musiala

Jamal Musiala startete sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Dress brillant in die neue Saison. Problem aus Münchner Sicht: Der 21-jährige Ausnahmekönner ist nur noch bis 2026 vertraglich gebunden.

Erste Gespräche über eine Verlängerung fanden noch unter der Sportlichen Leitung von Hasan Salihamidzic statt. Mittlerweile ist Max Eberl verantwortlich – gelungen ist der Musiala-Coup aber noch lange nicht.

Nun hat sich Herbert Hainer zum Stand der Dinge geäußert. Am Rande einer Filmpremiere sagte der Vereinspräsident am Montagabend: „Ich schätze Jamal unheimlich. Hermann Gerland spricht von einem Jahrhundertspieler, viele sagen: Das wird mal der weltbeste Spieler. Ich glaube er weiß sehr wohl zu schätzen, was er am FC Bayern hat, das bringt er auch immer wieder zum Ausdruck.“

„Alles versuchen, Musiala zu binden“

Hainer weiter: „Und wir wissen natürlich auch, was wir an ihm haben. Insofern wollen wir natürlich alles versuchen, ihn langfristig zu binden.“ Anschließend bemüht der frühere Adidas-Chef einen großen Vergleich: „Nach meinem Dafürhalten könnte er gerne der zweite Thomas Müller werden und die nächsten 20 Jahre hier spielen.“

Und obwohl zuletzt Gerüchte über einen Musiala-Wechsel zu Manchester City aufkamen, unterstrich Hainer: „Ich bin schon der großen Hoffnung und optimistisch, dass wir ihn noch lange hier sehen werden.“ Das gilt übrigens auch für Joshua Kimmich (29), bei dem Hainer ebenfalls über eine Vertragsverlängerung sprach.