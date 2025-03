Düsseldorf: Pejcinovic bis auf Weiteres raus

Dzenan Pejcinovic wird Fortuna Düsseldorf bei den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Wie die Fortuna verkündet, zog sich die Leihgabe des VfL Wolfsburg während des Lehrgangs bei der U20-Nationalmannschaft eine Verletzung im rechten Fuß zu. Der Verein lässt außerdem verlauten, dass der 20-Jährige „bis auf Weiteres“ aussetzen muss.

Die Behandlung des gebürtigen Münchners erfolgt in Absprache mit dessen Stammverein aus Wolfsburg. Ob Pejcinovic noch einmal für die Fortuna auflaufen wird, ist noch unklar. In der laufenden Saison erzielte der Linksfuß fünf Treffer in 19 Zweitliga-Einsätzen.