KSC holt finnischen EM-Fahrer

Der Karlsruher SC bedient sich in Finnland. Von HJK Helsinki wechselt Daniel O'Shaughnessy nach Baden. Der 26-jährige Abwehrspieler, der mit Finnland bei der diesjährigen EM teilnahm, unterzeichnet beim KSC einen Zweijahresvertrag. Da sich die Saison in Finnland nach dem Kalenderjahr richtet, geht der Transfer zum Jahresende über die Bühne.

„Mit Daniel O’Shaughnessy erweitern wir unsere Optionen in der Verteidigung immens, er kann in der Innenverteidigung wie auch als Linksverteidiger zum Einsatz kommen. Daniel weist schon viel nationale und auch internationale Erfahrung vor. Wir freuen uns darauf, wenn er am Jahresende zu uns stößt“, so Oliver Kreuzer.