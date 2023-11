Plan steht: Real trifft Trainerentscheidung

An der mittelfristigen Zukunft von Carlo Ancelotti hängen vermeintlich gleich mehrere Trainerschicksale. Nicht zuletzt hat Real Madrids Klublegende Raúl Berichten aus Spanien zufolge jüngst die Jobmöglichkeit bei Union Berlin ausgelassen, um sich seine Chancen auf das Amt bei den Profis der Königlichen nicht zu verbauen.

Auch bis in die Bundesliga wirft der Stand jetzt im Sommer auslaufende Vertrag von Ancelotti seine Schatten, wo mit Bayer Leverkusen-Coach Xabi Alonso als Nachfolger heiß gehandelt wird. Darüber hinaus wirbt die brasilianische Nationalmannschaft, derzeit interimsweise von Fluminense-Coach Fernando Diniz gecoacht, um Ancelottis Dienste.

Doch womöglich tritt das große Trainerstühlerücken gar nicht erst ein. Wie das spanische Online-Medium ‚Relevo‘ berichtet, haben die Königlichen nun endgültig die Entscheidung pro Ancelotti getroffen. Spätestens zum Jahresende will Real die Vertragsgespräche mit dem 64-Jährigen einleiten. Im Raum steht eine mögliche Vertragslaufzeit bis 2026. Bis dahin wolle man noch die sportliche Entwicklung abwarten.

Kein Grund für Trennung

In La Liga befindet sich Real trotz zahlreichen Ausfällen von Leistungsträgern an der Tabellenspitze, in der Champions League sind die Königlichen nach vier Siegen aus vier Spielen bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Argumente für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sind also vorhanden.

Obwohl der Name von Alonso ebenfalls immer mal wieder in Reals Büroräumen fallen soll, sieht man in Ancelotti nach wie vor den geeignetsten Trainer für den Klub. Unter dem Trainerfuchs entwickeln sich die Offensivkräfte Vinícius Junior und Rodrygo prächtig. Auch Spieler wie Federico Valverde oder Eduardo Camavinga haben große Fortschritte gemacht. Bei Real will man daher auf Kontinuität setzen. Wohl zur Freude von Leverkusen – oder zum Leid von Brasilien.