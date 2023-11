„Ausgemachte Sache“: Bei Alonso spricht alles für Real

Schon länger wird Xabi Alonso bei Real Madrid als Trainer der Zukunft gehandelt, grundsätzlich ist die Spur in die spanische Hauptstadt also nicht neu. Die Informationen, die der ‚kicker‘ in seiner neuesten Ausgabe präsentiert, verleihen dem Thema aber eine ganz neue Dynamik.

Das Fachmagazin kann bestätigen, dass der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen Reals Wunschlösung ist. Alonso soll eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 gültigen Vertrag haben – und weil die Königlichen nun einmal die Königlichen sind, stellt die darin festgeschriebene Summe auch keine große Hürde dar. Von „fünf, sieben oder zehn Millionen Euro“ ist die Rede.

Weg nach Madrid vorgezeichnet

Soweit zum grobgefassten monetären Rahmen. Weil dieser überschaubar ausfällt, Real im nächsten Jahr durch den Abschied von Carlo Ancelotti Bedarf haben wird und sich Alonso mit hervorragender Arbeit beim Bundesliga-Spitzenreiter längst empfohlen hat, gelte seine Rückkehr rund um das Santiago Bernabéu als „ausgemachte Sache“.

Es wäre offenkundig eine größere Überraschung, sollte Alonso in der nächsten Saison nicht als Real-Trainer an der Seitenlinie stehen. Bis dahin allerdings hat er noch Ziele mit Bayer. Mit 31 Punkten nach elf Spieltagen hat die Werkself den Bundesliga-Rekord eingestellt. Sollten die Leverkusener dieses Niveau halten, werden sie bis zum Schluss um die Meisterschale mitspielen.