Ex-Mainzer Lössl nach Brentford

Jonas Lössl ist zurück in der Premier League. Aufsteiger FC Brentford nimmt den 32-jährigen Torhüter vom FC Midtjylland auf Leihbasis bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Bei den Bees soll der ehemalige Mainzer Schlussmann (2016-2018) die Verletzung von Stammkeeper David Raya kompensieren. In England stand Lössl zuvor für Huddersfield Town und den FC Everton im Tor.

„Das Wichtigste ist, dass er unsere Torhütergruppe in unserer ersten Premier League-Saison um Erfahrung bereichern wird. David Raya ist verletzt und Álvaro Fernández hat in letzter Zeit einige Trainingseinheiten verpasst. Damit haben wir einen zusätzlichen erfahrenen Torhüter im Training und auch jemanden, der schon Spiele in der Premier League bestritten hat und sich an das Spielumfeld gewöhnt, wenn er für uns aufläuft“, freut sich Trainer Thomas Frank.