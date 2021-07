Vitolo geht nach Getafe

Atlético Madrid hat einen Abnehmer für seinen Flügelspieler Vitolo gefunden. Wie der FC Getafe vermeldet, wird der 31-jährige Rechtsfuß vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen für die kommende Spielzeit ausgeliehen. Am morgigen Montag soll Vitolo nach Klubangaben offiziell vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Atlético spielte der zwölffache spanische Nationalspieler zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle. 2017 hatten die Rojiblancos Vitolo für 35,6 Millionen Euro vom FC Sevilla verpflichtet. An seine erfolgreiche Zeit bei den Andalusiern konnte der Offensivspieler in Madrid aber nicht anknüpfen. In 101 Pflichtspielen für Atletí gelangen ihm lediglich 16 Scorerpunkte.