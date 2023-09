Flick stolperte auch über Goretzka

Die Nicht-Nominierung von Leon Goretzka für die Länderspiele gegen Japan (1:4) und Frankreich (Dienstag, 21 Uhr) ließ das Vertrauen einiger deutscher Nationalspieler in Hansi Flick weiter sinken. Das legt ein Bericht von ‚Sport1‘ nahe, in dem auch darauf hingewiesen wird, dass sowohl Leon Goretzka als auch zuvor Niklas Süle nach guten Leistungen im Verein überraschend nicht berufen wurden.

Unter der Anzeige geht's weiter

So habe Flick „die Kabine immer mehr verloren“, schreibt ‚Sport1‘. Am gestrigen Sonntag wurde der Bundestrainer samt seiner Assistenten in Folge des Debakels gegen Japan entlassen. In Dortmund gegen Frankreich wird Direktor Rudi Völler als Teamchef fungieren. Unterstützung erhält er von Hannes Wolf und Sandro Wagner. Als Favorit auf die dauerhafte Flick-Nachfolge gilt Julian Nagelsmann.