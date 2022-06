Magdeburg holt Elfadli aus Aalen

Der 1. FC Magdebug rüstet sich für die kommende Saison in der zweiten Liga. Wie der Aufsteiger offiziell vermeldet, verpflichtet man Mittelfeldspieler Daniel Elfadli (25) vom VfR Aalen. Der Vertrag des Sechsers läuft Ende Juni aus, kostet somit keine Ablöse.

„Im Mittelfeld und in der Abwehr ist Daniel flexibel einsetzbar. Er möchte mit uns gemeinsam den nächsten Schritt machen“, spricht Otmar Schork, Magdeburgs Geschäftsführer Sport über den Neuzugang. Der 1,88 Meter große Rechtsfuß kommt in dieser Saison auf 28 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Zur kommenden Spielzeit darf sich Elfadli über Zweitligafußball freuen.