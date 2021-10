Hennings länger bei der Fortuna?

Rouwen Hennings von Fortuna Düsseldorf spielt noch nicht mit dem Gedanken, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Wie der Stürmer in der ‚Hamburger Morgenpost‘ sagt, fühle er sich gut und habe „noch einige Jahre“ in sich. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Für Hennings wäre dem Bericht zufolge ein Verbleib bei der Fortuna durchaus denkbar.

Trotz Düsseldorfs Tabellenrang zwölf befasst sich der Torjäger mit einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga. Seine bisherige Bilanz im Oberhaus spreche für ihn, meint Hennings: „77 Spiele mit 23 Toren, das ist vorzeigbar.“ Der Angreifer führt aus: „Ich würde mir die Liga auch nochmal zutrauen.“ Mit sechs Toren in neun Spielen führt der Routinier die klubinterne Torjägerliste an.