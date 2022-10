Abwehr-Torjäger: Eintracht an Pfeiffer dran

Dass der SV Darmstadt 98 auf dem ersten Platz der zweiten Liga steht, hat ganz wesentlich mit Patric Pfeiffer zu tun. Nicht nur hält der Innenverteidiger die Abwehr der Lilien zusammen – auch sorgten seine Tore schon für drei Siege.

Beim Hamburger SV (2:1) und zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) sowie beim Karlsruher SC (2:1) traf Pfeiffer jeweils per Kopf – und mutierte somit gewissermaßen zum Abwehr-Torjäger.

Pfeiffer will in die Bundesliga

Die Leistungen des 23-Jährigen bleiben natürlich nicht geheim. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags am Böllenfalltor hat der gebürtige Hamburger bereits ausgeschlagen – in der kommenden Saison will Pfeiffer Bundesliga spielen.

Mindestens eine Option gibt es bereits: Eintracht Frankfurt hat der ‚Bild‘ zufolge Interesse. Sportvorstand Markus Krösche wird zitiert: „Gute Spieler gucken und beobachten wir immer.“ Auf Pfeiffer trifft die Beschreibung zu.

Gerüchte schon im Sommer

Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. „Die halbe Bundesliga“ beobachtet laut der Bild den im Sommer ablösefreien Pfeiffer. Schon im vergangenen Sommer war er bei Mainz 05 und beim FC Augsburg gehandelt worden. Man darf gespannt sein, wo der 1,96 Meter-Hüne am Ende landen wird.