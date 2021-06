Karlsruhe verpflichtet Schleusener

Fabian Schleusener bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg nach zwei Jahren ab. Den 29-jährigen Offensivspieler zieht es erneut zum Karlsruher SC. Wie die Badener mitteilen, unterschreibt der Torjäger einen Zweijahresvertrag. In der Saison 2017/18 war Schleusener als Leihprofi bereits beim KSC aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Fabian Schleusener ist die ideale Ergänzung für unseren Sturm. Wir kennen ihn gut und er kennt den KSC gut. In seiner ersten Zeit hier in Karlsruhe war er sehr erfolgreich, in Nürnberg wurde er dann verletzungsbedingt leider etwas zurückgeworfen. Jetzt kann Fabian bei uns wieder voll angreifen“, freut sich Sportchef Oliver Kreuzer.