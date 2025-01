HSV: Geht Selke auch bei Aufstieg ablösefrei?

Dass Davie Selke (29) automatisch beim Hamburger SV bleibt, sofern die Rothosen aufsteigen, ist wohl doch nicht in Stein gemeißelt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist die bekannte Vertragsklausel an eine weitere Bedingung geknüpft. Demnach muss der Stürmer eine gewisse Anzahl an Spielen erreichen.

Und diese Anzahl hat es in sich: Laut dem Fußballmagazin muss Selke in den verbleibenden 17 Rückrunden-Partien mindestens 14 Mal in der Startelf stehen. Da Selke bereits vier Gelbe Karten sammelte, droht ihm in der Rückrunde zumindest eine Sperre von einem Spiel. Eine kleinere Verletzung oder auch die geplante Rückkehr von Robert Glatzel (31) im März könnte Selke und dem HSV zum Verhängnis werden.