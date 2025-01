RB-Klartext zu Sesko

Benjamin Sesko wird RB Leipzig im Winter nicht verlassen. Gegenüber ‚Sky‘ findet Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer deutliche Worte: „Es gibt definitiv keinen Kontakt zu einem anderen Verein oder irgendwelche Gespräche. Er wird auch weiterhin das Trikot von RB Leipzig tragen.“

Vor allem die großen Klubs aus der Premier League hatten zuletzt immer wieder die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt. Der Slowene ist gut in Form, vor seinem Platzverweis gegen den VfB Stuttgart (1:2) hatte der 21-Jährige in fünf Partien in Serie getroffen. Bei RB steht Sesko, der 2023 von RB Salzburg gekommen war, noch bis 2029 unter Vertrag.