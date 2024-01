Leipzig: Profivertrag für Geburtstagskind Eduardo

RB Leipzig hat eines seiner größten Nachwuchstalente gebunden. Wie die Sachsen mitteilen, hat Yannick Eduardo an seinem heutigen 18. Geburtstag einen Profivertrag bis 2027 unterschrieben. Sportdirektor Rouven Schröder beschreibt Eduardo: „Er ist ein kopfballstarker Spieler mit einem guten linken Fuß und bringt als Mittelstürmer die entsprechende Torgefahr mit.“

Eduardo war 2022 von NEC Nijmegen in die Jugendabteilung der Sachsen gewechselt. Zuletzt überzeugte der Niederländer insbesondere in der UEFA Youth League. In fünf Spielen traf er fünfmal. Zur Belohnung gab es zuletzt erstmals Plätze im Spieltagskader der Profis.