Deutschland enttäuscht gegen Portugal | Fünfmal die Fünf

Aktiv bleiben, aktiv bleiben, aktiv bleiben – so war die Marschrichtung von Julian Nagelsmann und genau so ging die DFB-Elf im Nations League-Halbfinale gegen Portugal ans Werk. Sowohl im Gegenpressing als auch im Ballbesitz, Deutschland wollte im Münchner Wohnzimmer den Ton angeben. Aber auch Portugal agierte mit breiter Brust. Eine starke deutsche Offensivaktion eingeleitet von Florian Wirtz (3.) sowie ein Torabschluss von Cristiano Ronaldo (7.) in der Anfangsphase waren Zeugnis davon.

Im Anschluss tat sich Deutschland im Spielaufbau aber schwer, eine richtige Verbindung zwischen den Mannschaftsteilen ging der neu zusammengestellten Mannschaft ab. Die Automatismen fehlten genauso wie die absolute Überzeugung im Anlaufverhalten. Gleichzeitig brachte man sich gegen konterstarke Iberer durch leichtsinnige Ballverluste und Fehlern in der Defensive ein ums andere Mal in Bedrängnis.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie der erste Durchgang, allerdings mit dem ersten Erfolgsergebnis für Deutschland. CR7 hatte dieses Mal zwar die erste Chance, auf der anderen Seite erzielte aber der deutsche Superstar Wirtz die Führung. Eine Initialzündung, allerdings für die Gäste. Bedingt durch völlig missglückte Nagelsmann-Wechsel ging Portugal binnen fünf Minuten in Führung.

In der Folge fand Deutschland überhaupt nicht mehr zurück in die Partie, konnte keine Dominanz mehr aufbauen. Mit der Folge, dass nur noch selten Torgefahr aufkam. Eine Ausnahme bildet der Pfostentreffer von Adeyemi in der 82. Minute, dennoch blieben vor allem die fünf Einwechselspieler komplett blass und nahe am Totalausfall. Am Ende waren die Portugiesen sogar näher am 3:1.

Torfolge

1:0 Wirtz (48.): Wirtz erobert tief in der gegnerischen Hälfte selbst den Ball, zieht auf und will am Sechzehner durchstecken. Der Ball wird geblockt, landet aber direkt wieder beim Leverkusener, der quer zu Kimmich spielt. Der Kapitän chippt traumhaft in den Strafraum, wo Wirtz per Kopf trifft.

1:1 Conceição (63.): Noch keine fünf Minuten auf dem Platz besorgt Conceição den Ausgleich. Portugal verlagert auf rechts, wo Conceição den völlig indisponierten und ebenfalls eingewechselten Gosens einfach stehen lässt. Im Zentrum fühlt sich niemand zuständig und so verhindert niemand den traumhaften Schlenzer ins lange Eck.

1:2 Ronaldo (68.): Jetzt geht alles viel zu schnell für die desaströse DFB-Abwehr. Mendes wird per einfachem Doppelpass im Zentrum freigespielt, zieht Richtung Tor und legt quer auf Ronaldo, der nur noch einschieben muss.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

60‘ Niclas Füllkrug (5) für Woltemade

60‘ Serge Gnabry (5) für Sané

60‘ Robin Gosens (5,5) für Mittelstädt

71‘ Felix Nmecha für Anton

71‘ Karim Adeyemi für Pavlovic