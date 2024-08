BVB: Watzke mit Kampfansage an RB

Borussia Dortmund möchte in dieser Saison in der Bundesliga wieder oben angreifen. Auf einer Veranstaltung des sächsischen Fußballverbands richtete BVB-CEO Hans-Joachim Watzke eine Kampfansage an Konkurrent RB Leipzig: „Man muss immer aufpassen mit der Euphorie, aber ich habe ein gutes Gefühl für die neue Saison. Es tut mir jetzt auch leid für euch alle hier, aber es wird nicht ganz so einfach für RB wie im letzten Jahr, vor dem BVB zu stehen.“

In der vergangenen Saison landeten die Schwarz-Gelben lediglich auf Platz fünf, zwei Punkte hinter Leipzig, das auf Rang vier einlief. Während die Sachsen ihren Kader bis auf Dani Olmo (26) zusammenhielten und nur punktuell ergänzten, hat es in Dortmund viel Bewegung gegeben – im Kader und auch in der sportlichen Leitung. Am neunten Spieltag kommt es in Dortmund zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Liga.