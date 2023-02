Tottenham-Boss Levy kritisiert PL-Konkurrenz

Tottenham Hotspur-Boss Daniel Levy hat die zahlungskräftige Konkurrenz innerhalb der Premier League angeprangert. „Die Landschaft der Premier League hat sich in den vergangene zehn Jahren stark verändert. Wir konkurrieren in einer Liga, in der der Besitz von Staatsfonds und die Finanzierung durch Konsortien zugenommen haben und in der die Kaufkraft in den Händen einiger weniger liegt, die den Markt beherrschen und verzerren können“, sagte der Klubchef im Rahmen der Vorstellung der Jahresbilanz der Spurs.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig räumte Levy ein, dass die Londoner in den zurückliegenden Jahren auf dem Transfermarkt nicht immer ein glückliches Händchen hatten. „Wir haben die finanziellen Auswirkungen der Unterstützung von Spielereinkäufen, die nicht wie geplant funktioniert haben, zu spüren bekommen“, sagte der 61-Jährige, „aus diesem Grund muss unsere Rekrutierung erstklassig sein, denn Fehler auf dieser Ebene haben finanzielle und sportliche Auswirkungen auf zukünftige Spielzeiten.“

Lese-Tipp

Tottenham: Lloris lange raus