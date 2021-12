Gladbacher Pleitenserie: Wie lange geht das noch gut mit Hütter?

Adi Hütter sah beim 2:3 gegen Eintracht Frankfurt eine „unverdiente Niederlage“. Man kann es durchaus mit dem Coach von Borussia Mönchengladbach halten, denn die Fohlen hatten die Adler über weite Strecken der ersten Hälfte fest im Griff. Und auch nach dem dritten Gegentreffer durch Daichi Kamada war die Borussia am Drücker, einzig Kevin Trapp verhinderte den späten Ausgleich.

Auf dem Ergebniszettel stehen nun allerdings vier größtenteils deftige Niederlagen in Folge, dazu die Erkenntnis, dass man das eigene Spiel auch nach gutem Start nicht über eine gesamte Partie aufrechterhalten kann. „In der zweiten Halbzeit war es wieder unfassbar wild. Die Tore dürfen so nicht passieren“, konstatierte Christoph Kramer (30) bei ‚Sky‘.

Auf Vereinsseite hält man Hütter bislang die Stange, auch wenn Max Eberls Worte aus dem Aktuellen Sportstudio vom vergangenen Samstag einen gewissen Interpretationsspielraum ließen: „Die gezahlte Ablöse spielt für mich im Umgang mit ihm (Hütter, Anm. d. Red.) keine Rolle.“

Hütters Durchhalteparolen

Hütter selbst hält es mit den üblichen Floskeln eines angezählten Trainers: „Wichtig ist, dass die Mannschaft bis zum Schluss gefightet und gekämpft und teilweise auch richtig guten Fußball gespielt hat.“ Und weiter: „Wir wollen zeigen, dass wir da unten nichts verloren haben.“

Stolze 7,5 Millionen Euro überwiesen die Gladbacher im Sommer für Hütter nach Frankfurt. Kraftvollen, intensiven und zielgerichteten Fußball versprach man sich von dem Österreicher, dessen Ex-Klub mit genau jenen Attributen über weite Strecken erfolgreich war.

Zu sehen ist allerdings momentan ein verunsichertes Team auf der Suche nach einem Spielstil. In den kommenden Tagen obliegt es Eberl und Co. zu analysieren, ob eine Kehrtwende unter Hütter noch möglich ist. Und wie gesagt, die Sommer-Ablöse spielt in diesen Überlegungen keine Rolle.