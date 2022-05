St. Juste wechselt zu Sporting

Jeremiah St. Juste wird in Zukunft für Sporting Lissabon auflaufen. Wie der portugiesische Spitzenklub mitteilt, wechselt der Innenverteidiger im Sommer vom FSV Mainz 05 in die Liga Portugal Bwin. Bei Sporting erhält der Niederländer einen Vertrag bis 2026 mitsamt einer Ausstiegsklausel über 45 Millionen Euro.

Dem Vernehmen nach zahlt der Champions League-Teilnehmer eine Ablöse von neun Millionen Euro für den Defensivspezialisten. Durch verschiedene leistungsbezogene Boni kann die Summe auf 11,5 Millionen Euro anwachsen.

„Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu spielen und die Fans zu treffen. Was ich weiß, ist, dass sie sehr gut sind, sehr laut singen und intensiv sind“, sagt St. Juste.

Für die 05er spielte der schnelle Rechtsfuß von 2019 bis 2022, absolvierte dabei 65 Partien in der Bundesliga und vier Spiele im DFB-Pokal. Bei den Rheinhessen spielte sich der 25-Jährige außerdem in den Fokus der niederländischen Nationalmannschaft und wurde 2021 erstmals in den erweiterten Kader der Elftal berufen.