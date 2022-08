Wechseltheater geht weiter: Ronaldo verlässt Testspiel

Das Drama um Cristiano Ronaldos Zukunft bei Manchester United ebbt nicht ab. Nachdem CR7 aus offiziell privaten Gründen die Asien-Tour der Red Devils aussetzte, folgte am gestrigen Sonntag beim Testspiel gegen Rayo Vallecano das lang ersehnte Debüt des 37-Jährigen unter Neu-Trainer Erik ten Hag.

Der Superstar wurde trotz der Störgeräusche um sein Abschiedsgesuch von den Fans im Old Trafford herzlich empfangen. Ten Hag ließ CR7 direkt von Beginn an ran – doch statt eines zarten Auftakts in eine womöglich gemeinsame Zukunft goss Ronaldo nach den ersten 45 Minuten noch mehr Öl ins Feuer.

Ronaldo macht den Abflug

Der Portugiese wurde nach einer mäßigen ersten Halbzeit ausgewechselt und entschied sich letztlich noch vor Abpfiff das Stadion zu verlassen. Bilder belegen den vorzeitigen Abschied. Laut der ‚Sun‘ befand sich Ronaldo zehn Minuten vor Abpfiff bereits außerhalb des Old Trafford.

Es ist das nächste Kapitel einer unrühmlichen Abschiedssaga. Ronaldo hat nicht vor, seinen bis 2023 datierten Vertrag zu erfüllen und sucht händeringend nach einem neuen Klub. Die schlechte Aussicht auf Titel, der schleppende Transfermarkt bei United sowie die Teilnahme an der Europa League schmecken dem Superstar überhaupt nicht – das machte dieser gestern noch einmal deutlich.