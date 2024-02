Steidten kommentiert Liverpool-Gerüchte

Der FC Liverpool ist bisher nicht konkret an Tim Steidten herangetreten. West Ham Uniteds Technischer Direktor sagt auf Nachfrage von ‚Sky‘: „Ich habe gehört, dass ich bei Liverpool auf der Liste stehen soll. Es ist einer der größten Vereine der Welt, es ist also eine Ehre. Aber bisher hat sich noch niemand vom LFC bei mir gemeldet.“ Steidten soll einer den Kandidaten für den Sportdirektor-Posten bei den Reds sein, den Jörg Schmadtke nach achtmonatiger Amtszeit wieder freigemacht hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich fühle mich generell sehr wohl bei West Ham. Ich habe schnell gemerkt, wie intensiv diese Liga ist. Entsprechend haben wir in den letzten Transferfenstern die richtigen Spieler verpflichtet. Der Kader ist stark, so dass wir unsere Ziele erreichen können. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate bis zum Ende der Saison. Natürlich planen wir schon das nächste Fenster. Was in der Zukunft passiert, werden wir sehen“, so Steidten, der in Deutschland bereits in verschiedenen Funktionen in die Kaderplanung bei Bayer Leverkusen (2019 bis 2023) und Werder Bremen (2008 bis 2019) involviert war.