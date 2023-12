Neuer Vertrag für Green

Julian Green und Greuther Fürth gehen zusammen in die Zukunft. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 15-fachen US-Nationalspielers wäre am Saisonende ausgelaufen.

Green ist seit 2017 für Fürth am Ball. Auch in der aktuellen Saison zählt er zu den Leistungsträgern der Mannschaft. In der zweiten Liga stehen nach 16 Spielen vier Tore und sieben Vorlagen für Green zu Buche.