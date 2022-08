Gala schaut auf Piatek & Braithwaite

Galatasaray will offenbar noch einmal im Angriff nachlegen. Laut ‚A Spor‘ beschäftigt sich der Istanbuler Klub mit Martin Braithwaite (31) vom FC Barcelona und Krzysztof Piatek von Hertha BSC (27). Die Vereinsoffiziellen eruieren derzeit, ob einer der beiden Stürmer für den Süper Lig-Vertreter erschwinglich wäre.

Eine erste Anfrage für Piatek soll in Kürze bei den Berlinern eingehen. Der Pole kann die Hertha dem Vernehmen nach für ein ansprechendes Angebot verlassen. In der laufenden Spielzeit kam der Torjäger noch keine Minute zum Einsatz, bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war Piatek zum AC Florenz ausgeliehen.