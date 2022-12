Bericht: Newcastle-Verhandlungen um Brasilien-Juwel – Bayer blitzt ab

Gerade erst hat Endrick seinen Transfer zu Real Madrid finalisiert, da wird auch schon das nächste brasilianische Toptalent mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht. Laut ‚Globo‘ hat Newcastle United die Verhandlungen um Matheus França von Flamengo aufgenommen.

Der 18-jährige Offensivspieler ist eine der Entdeckungen der abgelaufenen Saison beim Klub aus Rio de Janeiro. Wettbewerbsübergreifend erzielte França in seiner ersten Profisaison sechs Tore und holte mit Flamengo den brasilianischen Pokal und die Copa Libertadores.

In seinem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro verankert sein, der 18-Jährige ist aber wohl für weniger zu haben. 14 Millionen reichen aber offenbar nicht. Brasilianische Medien berichteten Anfang der Woche, dass Bayer Leverkusen, das immer wieder mit dem Juwel in Verbindung gebracht wird, ebenjene Summe für França geboten hat. Flamengo habe jedoch abgelehnt. Newcastle wird wohl in der Lage sein, mehr zu bieten.