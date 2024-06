Geräuschvolles Ende: BVB verkündet Hummels-Abschied

Borussia Dortmund hat die Trennung von Mats Hummels offiziell bekanntgegeben. „Die Wege von Borussia Dortmund und Innenverteidiger Mats Hummels werden sich nach insgesamt mehr als 13 Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit trennen, “ vermeldet der Champions League-Finalist dieser Saison. Nach 508 Einsätzen ist Schluss für den 35-Jährigen bei der Borussia.

„Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende“, lässt sich Hummels zitieren, „es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das.“

„In Mats Hummels verlieren wir ohne Zweifel eine herausragende Persönlichkeit, vielleicht eine der letzten ihrer Art im Fußball“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl, „Mats hat während seiner Karriere nicht nur den BVB geprägt, sondern auch das Innenverteidiger-Spiel weltweit auf ein neues Niveau gehoben. Er hat mit uns Titel gewonnen, nicht zuletzt das erste Double unserer Vereinsgeschichte. Darüber hinaus ist Mats ein echter Typ, der sich und andere jederzeit herausfordert. Ich danke Mats für seine Leidenschaft, für seinen Erfolgswillen, auch für seine Ecken und Kanten.“

Ein Abschied mit lauten Nebengeräuschen

Vor allem das Ende von Kehls Zitat lässt tief blicken. Denn so harmonisch, wie die Trennung nun kommuniziert wird, lief sie wahrlich nicht ab. Hummels beherrschte in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen mit seiner Ablehnung gegenüber dem mittlerweile zurückgetretenen Cheftrainer Edin Terzic. Sein Verhalten, öffentliche und interne Kritik am Übungsleiter, kam bei den BVB-Bossen überhaupt nicht gut an.

So entschieden sich Kehl und Co., dem Routinier keinen neuen Vertrag anzubieten und den aktuellen Kontrakt am Monatsende auslaufen zu lassen. Hummels‘ Zukunft scheint im Ausland zu liegen. Vor allem nach Italien führten zuletzt mehrere heiße Spuren. Ein neuer Arbeitgeber ist aber noch nicht gefunden.