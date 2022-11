United-Verkauf: Erster Interessent sagt ab

Der saudi-arabische Staatsfond PIF wird sich nach der Übernahme von Newcastle United mit Manchester United nicht auch noch den zweiten Premier League-Klub aneignen. „Der PIF hat gerade in Newcastle investiert, und ich denke, wir konzentrieren uns als PIF darauf“, zitiert die ‚Times‘ den saudi-arabischen Sportminister Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, der allerdings für private Investoren seines Landes die Tür offen lässt: „Wenn es einen privaten Investor gibt, der einsteigen will, warum nicht?“

Die Glazer-Familie will ihre Anteile an den Red Devils veräußern. Aktuell wird der mögliche Verkaufswert auf neun Milliarden Euro taxiert. Interessenten gibt es offenbar genug. Neben Ineos-Chef und United-Fan Jim Ratcliffe, Zara-Eigentümer Amancio Ortega sowie den Konsortien Harris Blitzer und Red Knight wird auch eine Gruppe um Klub-Ikone David Beckham mit einem Kauf in Verbindung gebracht.