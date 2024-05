Barca bindet Abwehr-Juwel Fort

Der FC Barcelona verlängert den Vertrag von Abwehr-Talent Héctor Fort. Auf den offiziellen Kanälen verkündet der Verein die weitere Zusammenarbeit mit dem 17-Jährigen, der aktuell hauptsächlich noch für die Zweitvertretung zum Einsatz kommt. Der Youngster unterschreibt bis 2026.

Fort hat in dieser Saison sieben Spiele in La Liga für Barcelona absolviert und dabei zwei Torvorlagen gegeben. Am 13. Dezember 2023 gab der Außenverteidiger sein Champions-League Debüt gegen Royal Antwerpen (2:3).