Sosa: Interesse aus Cagliari

Borna Sosa weckt Begehrlichkeiten in der Serie A. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ zeigt Cagliari Calcio Interesse am Linksverteidiger. Der italienische Klub soll es auf ein Leihgeschäft abgesehen haben. Beim VfB Stuttgart zieht man ein solches Geschäft aber wohl nicht in Betracht.

Beim Saisonstart gegen den SC Freiburg (2:3) kam Sosa nicht zum Einsatz, saß 90 Minuten auf der Bank. Der 22-Jährige will unbedingt regelmäßig spielen und würde dafür auch einen Vereinswechsel in Kauf nehmen. Sein Kontrakt in Stuttgart läuft noch bis 2023.