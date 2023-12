Bayern siegt souverän in Old Trafford | Die Bayern in der Einzelkritik

Im ausverkauften Old Trafford hatte der FC Bayern gleich von Beginn an das Heft des Handelns in der Hand. Der deutsche Rekordmeister kontrollierte das Spiel und ließ gegen zahme Red Devils fast nichts zu. Einzig ein Tor für die Gäste aus München hat gefehlt und so ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag versuchte nach dem Wiederanpfiff die Bayern zu überraschen. Das gelang den Gastgebern aber nicht. Die Gäste hatten schnell wieder Oberwasser und gingen durch Kingsley Coman (70.) verdient in Führung. Harry Kane (83.) hätte noch erhöhen können, von United kamen bis zum Abpfiff nur noch Angriffe ohne Überzeugung.

Einzelkritik

Tor

Manuel Neuer: Sicherer Rückhalt, sauberes Passspiel im Spielaufbau. Wurde in den ersten 45 Minuten nicht auf die Probe gestellt. Musste in der zweiten Hälfte einmal weit aus dem Kasten kommen und war dank hoher Aufmerksamkeit zur Stelle.

Abwehr

Noussair Mazraoui: Im direkten Duell mit Garnacho meist der Sieger. Bei Offensivaktionen manchmal unsauber und leitete so einige Konter für United ein, die aber keine Früchte trugen. Machte zur Halbzeit Platz für Laimer.

Dayot Upamecano: Kochte Hojlund in aller Regelmäßigkeit ab. Konnte seine starke Physis und Athletik oft unter Beweis stellen. Wichtiger Mann im Spielaufbau.

Minjae Kim: Wirkte in der Anfangsphase etwas hölzern und schwerfällig im Antritt. Das besserte sich aber mit jeder weiteren Spielminute. In der 52. Minute mit einer Rettungstat in letzter Sekunde vor zwei einschussbereiten United-Angreifern.

Alphonso Davies: Hatte gegen Antony keine Probleme und war in der Lage, sich in die Offensive einzuschalten.

Mittelfeld

Joshua Kimmich: Sehr aktiv und zweikampfstark. Hielt seine Position auf der Sechs und hatte von dort einen wichtigen Einfluss aufs Spiel der Bayern. Kam in einigen Pressingsituationen ins Schwimmen, befreite sich aber mit Ruhe aus der Gefahr.

Leon Goretzka: Nahm seine Aufgabe vor allem defensiv sehr ernst. Half den Verteidigern regelmäßig mit Sprints nach hinten aus brenzligen Situationen. Nach vorne unauffällig.

Angriff

Kingsley Coman: Machte in Halbzeit eins richtig Betrieb über die rechte Außenbahn, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Spielte in der zweiten Hälfte mit seinen Gegnern Katz und Maus. Belohnte sich mit dem 1:0 in der 70. Minute.

Jamal Musiala: Aktivposten im Mittelfeld, konnte Bälle mit Gegner im Rücken stets behaupten und sich aufdrehen. Hatte ab der 50. Minuten einige starke Finten im Mittelfeld anzubieten, die ihm Raumgewinn ermöglichten.

Leroy Sané: Nach 25. Minuten mit einem klasse Solo an vier Verteidigern vorbei bis tief in den Sechzehner, allerdings ohne erfolgreichen Abschluss. Tauchte später im Spiel mehr und mehr ab.

Harry Kane: Kam im ersten Durchgang noch nicht richtig zum Abschluss, ackerte aber wie ein Wasserbüffel und war auch oft am eigenen Strafraum anzufinden. Kam in der 83. Minute frei zum Kopfball, verzog knapp. Hätte das 2:0 sein können … oder müssen.

Einwechslungen

Ab 46. Konrad Laimer für Mazraoui: Weniger Offensivdrang als Mazraoui, hielt seine Seite aber dicht und ließ Garnacho nicht zur Entfaltung kommen. Note 3.

Ab 67. Thomas Müller für Musiala: Nach seiner Einwechslung sofort wieder Dirigent und Lautsprecher auf dem Rasen. War in der Entstehung zum 1:0 entscheidend beteiligt. Note 2,5.

Ab 77. Mathy Tel für Coman: Brachte nochmal frischen Wind von der Bank, aber ohne nennenswerte Aktionen. Ohne Bewertung.

Torfolge

0:1 Kingsley Coman (70.): Die Bayern haben den Ball im Mittelfeld, einige Meter vor dem Strafraum von United. Goretzka spielt auf Müller, der Ball titscht zu Kane, der steckt direkt auf den durchlaufenden Coman durch. Der Franzose steht alleine vor Onana und schießt ohne Gegenwehr ins Netz.

