RB Leipzig: Simons-Nachfolger aus der Ligue 1?

RB Leipzig hat in den vergangenen Jahren insbesondere bei Verpflichtungen aus der Ligue 1 ein glückliches Händchen bewiesen. Mit Loïs Openda (23), Castello Lukeba (20), Benjamin Henrichs (24) oder Mohamed Simakan (21) fanden allein vier Akteure aus dem aktuellen Kader den Weg von Frankreich nach Leipzig.

Einen weiteren potenziellen Neuzugang haben die RB-Späher nun bei der AS Monaco ausfindig gemacht. Laut Informationen der ‚L’Équipe‘ drängt der Bundesligist auf einen Transfer von Offensivspieler Maghnes Akliouche. Beim Champions League-Teilnehmer könnte der Linksfuß den Kaderplatz von Xavi Simons (21) einnehmen, der vor allem vom FC Bayern umworben wird. Die Monegassen wollen Akliouche allerdings in den eigenen Reihen halten.

Darüber hinaus signalisiert dem Bericht zufolge Paris St. Germain Interesse am Offensivspieler, der sowohl auf der Zehn als auch auf dem rechten Flügel eingesetzt werden kann. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte der 22-jährige Franzose zwölf Scorerpunkte (acht Treffer, vier Vorlagen) in wettbewerbsübergreifend 31 Einsätzen. Ist der U23-Nationalspieler bereit für den Schritt zu einem europäischen Topklub?