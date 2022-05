Aston Villa hat Diego Carlos auf dem Radar

Aston Villa arbeitet nach dem Transfercoup mit Boubacar Kamara (22) bereits an der nächsten Neuverpflichtung. Laut ‚The Athletic‘ steht Diego Carlos vom FC Sevilla ganz oben auf der Liste des Premier League-Klubs, um die Defensivabteilung zu verstärken.

Der 29-jährige Brasilianer ist vertraglich noch bis 2024 an Sevilla gebunden. Dementsprechend müssten die Villans neben einem üppigen Gehalt auch eine adäquate Ablöse für den Innenverteidiger berappen. Als Alternative nennt die englische Sportwebsite James Tarkowski (29), der seinen in wenigen Wochen auslaufenden Vertrag beim FC Burnley nach dem Abstieg in Liga zwei nicht verlängern wird.