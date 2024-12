SGE-Sportdirektor kommentiert Kolo Muani-Gerüchte

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung empfiehlt Ex-Spieler Randal Kolo Muani, nicht zurück in den deutschen Profifußball zu wechseln. Im vereinseigenen Podcast ‚Eintracht vom Main‘ der SGE sagt er: „Ich rate ihm nicht, in die Bundesliga zurückzukehren. Es gibt bessere Orte als Frankfurt für ihn, um im gegnerischen Trikot zurückzukehren.“ Der Angreifer ist bei RB Leipzig im Gespräch und würde mit den Sachsen am 31. Spieltag ins Frankfurter Waldstadion zurückkehren.

Dieses hatte er im Sommer 2023 unter lauten Störgeräuschen verlassen und seinen Wechsel zu Paris St. Germain mehr oder weniger erzwungen. In Paris wird Kolo Muani aber überhaupt nicht glücklich, für das heutige Topspiel gegen die AS Monaco (21 Uhr) hat ihn Trainer Luis Enrique sogar aus dem Kader gestrichen. Ein Abschied etwas in Form einer Leihe schon im Winter scheint durchaus realistisch. Sollte Leipzig den Zuschlag erhalten, dürfte die Rückkehr nach Frankfurt kein angenehmes Wiedersehen werden.