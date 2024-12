PSG-Entscheidung: Nächste bittere Pille für Kolo Muani

Die sportliche Perspektive für Randal Kolo Muani bei Paris St. Germain schwindet immer weiter. Wie aus der offiziellen Vereinsmitteilung hervorgeht, fehlt der Stürmer für das Spitzenspiel der Ligue 1 bei der AS Monaco am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) erneut im Kader. Das Gleiche gilt übrigens auch für die beiden prominenten Verteidiger Milan Skriniar (29) und Presnel Kimpembe (29).

Kolo Muani fehlt schon zum weiten Mal in Folge im Spieltagsaufgebot. Trainer Luis Enrique spielt sogar lieber ohne echten Mittelstürmer als mit dem französischen Vizeweltmeister, der im Sommer 2023 für satte 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt gekommen war. Im Januar ist Kolo Muani nun wieder auf dem Markt und könnte in die Bundesliga zurückkehren. RB Leipzig würde den 26-Jährigen gerne inklusive Kaufoption ausleihen. Auch Monaco hat Interesse. Der Vertrag des Spielers in Paris läuft noch bis 2028.