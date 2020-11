Viele Optionen für Hulk

China-Legionär Hulk muss offenbar nicht vor der Vereinslosigkeit Bange sein. Laut ‚ESPN Brasil‘ buhlen gleich mehrere Klubs um die Dienste des ehemaligen brasilianischen Nationalstürmers, der Shanghai SIPG zu Jahresbeginn verlassen wird. Ein Team aus der nordamerikanischen Major League Soccer lockt Hulk demnach mit einem Gehalt von 4,2 Millionen Euro pro Saison. In seiner Heimat seien insbesondere Palmeiras und Vasco da Gama interessiert. Einen Wechsel nach Brasilien könne sich der wuchtige Angreifer gut vorstellen.

Daneben wird Hulk mit seinen beiden Ex-Klubs FC Porto und Zenit St. Petersburg in Verbindung gebracht. Aktuell verdient er in Shanghai rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Sowohl in Portugal als auch in Brasilien müsste sich der Linksfuß mit deutlich weniger Gehalt zufriedengeben. Die Blau-Weißen aus Porto bieten dem Bericht zufolge bis zu 2,5 Millionen Euro.