Ito bleibt in Stuttgart

Der VfB Stuttgart verpflichtet Hiroki Ito fest. Wie der Bundesligist verkündet, hat der bisherigen Leihspieler einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Den Transfer ermöglicht eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 500.000 Euro.

Der 23-jährige Japaner war im vergangenen Sommer von Júbilo Iwata nach Stuttgart gewechselt. Dort etablierte er sich überraschend schnell als Stammspieler in der Innenverteidigung. In 30 Pflichtspielen stand er in der abgelaufenen Saison auf dem Platz.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat lobt: „Hiroki hat sich in den vergangenen Monaten enorm schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden und den Sprung aus der zweiten japanischen Liga in die Bundesliga im Eiltempo vollzogen. Seine fußballerischen Fähigkeiten und seine Charaktereigenschaften machen ihn zu einem sehr wertvollen Bestandteil unserer Mannschaft. Für uns stand deshalb sehr schnell fest, dass wir die Kaufoption ziehen werden.“