Sommer-Transfer: Darum zögert der BVB bei Millot

Nach einem starken Start in die Saison wurde Enzo Millot unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Mittlerweile ist es jedoch wieder stiller um den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart und den BVB geworden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht der ‚L’Équipe‘ liegt dies daran, dass es innerhalb der Sportlichen Leitung der Dortmunder unterschiedliche Meinungen zu Millot gibt. Auf der einen Seite seien manche der führenden BVB-Verantwortlichen von der Qualität des 22-jährigen Franzosen überzeugt und sollen sich für eine Verpflichtung starkmachen.

Auf der anderen Seite gebe es aber auch eine Opposition, die angesichts vergangener disziplinarischer Verfehlungen von Millot Zweifel an einem Transfer hat. In dem Bericht werden explizit mehrere Fälle genannt, in denen der U21-Nationalspieler zu spät zum VfB-Training erschienen sein soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar habe man beim BVB auch registriert, dass Millots Verhalten im Laufe der Jahre reifer und professioneller geworden ist, es soll jedoch fragwürdig sein, ob dies reicht, um die Zweifler umzustimmen. Der technisch versierte Linksfuß ist noch bis 2028 an Stuttgart gebunden. In der laufenden Saison kommt er auf acht Tore und fünf Vorlagen in 35 Pflichtspiel-Einsätzen.