Köln & Schalke im Rennen um Mbuku

Es ist noch nicht die Saison von Nathanaël Mbuku. Bislang stehen für den 20-jährigen Flügelstürmer von Stade Reims nur sechs Kurzeinsätze zu Buche. Der französische U-Nationalspieler stagniert und kommt in seiner Entwicklung derzeit nicht voran.

Dabei hat Mbuku schon nachgewiesen, dass er die nötigen Fähigkeiten mitbringt, um im Profi-Fußball durchzustarten. Als absoluter Shootingstar seiner Mannschaft erzielte er – damals gerade volljährig – in der Saison 2020/21 vier Tore und gab zwei Vorlagen in 32 Ligue 1-Spielen. Es folgten zwei Tore und eine Vorlage in der vergangenen Spielzeit.

Nun steckt Mbuku in der Sackkasse. Naheliegend, dass ein Vereinswechsel der Karriere neuen Schub verleihen soll. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zeigen die beiden Bundesliga-Traditionsklubs Schalke 04 und 1. FC Köln Interesse. Der griechische Spitzenklub Olympiakos Piräus hat bereits Kontakt aufgenommen. Mbukus Vertrag in Reims läuft zum Saisonende aus, der Preis dürfte sich also in Grenzen halten.