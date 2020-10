Elliott zu den Rovers

Die Blackburn Rovers legen am englischen Deadline Day erneut nach. Wie der FC Liverpool mitteilt, wird Nachwuchshoffnung Harvey Elliott die restliche Spielzeit 2020/21 beim Zweitligisten aus Lancashire verbringen und soll dort seine schnelle Entwicklung fortsetzen.

Erst im Juli setzte Elliott seine Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag. Bis 2023 ist das Eigengewächs noch an die Reds gebunden. Unter Jürgen Klopp kam der 17-jährige Flügelspieler bislang zu neun Profieinsätzen.

Harvey Elliott has joined Blackburn @Rovers on loan for the remainder of the 2020-21 season.



