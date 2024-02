Kein Tuchel-Bekenntis mehr: Dreesen lässt Raum für Spekulationen

Obwohl Thomas Tuchel am Sonntag in Bochum das dritte Spiel in Folge verlor, erhielt er anschließend eine Jobgarantie für das Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr). „Selbstverständlich“ werde der Trainer auch dann auf der Bank sitzen, sagte Jan-Christian Dreesen. Wenngleich gelte: „Ich halte nichts von monströsen Trainer-Bekundungsaussagen.“

Am heutigen Dienstag dann fuhr der Vorstandsboss der Bayern am Klubgelände an der Säbener Straße vor. Die ‚Bild‘ berichtet von einem Dialog mit einem Fan, der sich wie folgt abgespielt haben soll:

„Fliegt Tuchel oder fliegt er nicht?“, wollte der Fan wissen. Dreesen reagierte mit einem Schmunzeln, worauf der Fan nachbohrte: „Ohne Witz.“ Daraufhin der Bayern-Boss: „Schauen wir mal.“ Ehe er in der Tiefgarage verschwand.

Ein Indiz für einen Sinneswandel in der Münchner Chefetage? Unklar, aber denkbar. Dass Tuchel so schnell nach der Niederlage in Bochum das Vertrauen ausgesprochen wurde, kam schließlich mindestens so überraschend wie die Tatsache, dass Dreesen nun Raum für Spekulationen lässt.