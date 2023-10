Barça: Lewandowski fällt aus

Der FC Barcelona muss vorerst auf die Dienste von Robert Lewandowski verzichten. Wie die Blaugrana bekanntgeben, hat sich der polnische Stürmer den linken Knöchel verstaucht. Zur genauen Ausfallzeit machen die Katalanen keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lewandowski zog sich die Verletzung in der Champions League-Partie gegen den FC Porto (1:0) zu, bei der er am gestrigen Mittwoch bereits nach 34 Minuten vom Platz musste. Für Barça ein herber Schlag. Der ehemalige Bayern-Profi war in zehn Pflichtspielen bislang an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt.