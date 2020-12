Spurs: Winks-Abschied im Januar?

Harry Winks könnte Tottenham Hotspur im Januar verlassen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, liebäugelt der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler mit einem Winterwechsel, da er um seine Chancen auf eine Nominierung für die kommende Europameisterschaft fürchtet.

Winks stand seit September nicht mehr in einem Premier League-Spiel in der Startaufstellung. Insgesamt kommt das Eigengewächs in dieser Spielzeit auf zehn Pflichtspieleinsätze. Bei den Spurs steht der achtfache englische Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag.