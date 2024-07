Brighton macht Angebot für BVB-Flirt

Brighton & Hove Albion hat eine Offerte für Ferdi Kadioglu von Fenerbahce Istanbul abgegeben. Einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge haben die Seagulls 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen geboten, an dem auch der FC Arsenal, Newcastle United und Borussia Dortmund interessiert sein sollen. Sein Vertrag in Istanbul läuft noch bis 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Brighton mit dem Vorstoß Erfolg hat, darf bezweifelt haben. Zwar möchte Kadioglu in seiner Karriere den Schritt nach England wagen, der türkische EM-Star hege aber keinen aktiven Wechselwunsch in diesem Sommer. Und auch Fener-Trainer José Mourinho habe sich für einen Verbleib Kadioglus stark gemacht, der vor fünf Jahren vom NEC Nijmegen an den Bosporus gewechselt ist.