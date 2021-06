Goretzka-Comeback gegen Frankreich möglich

Leon Goretzka könnte beim EM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft sein Comeback feiern. Wie Bundestrainer Joachim Löw auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, könnte der Bayern-Profi am morgigen Dienstag gegen Frankreich im Kader stehen und „eventuell auch für eine gewisse Zeit“ spielen.

Die finale Entscheidung will Löw aber in Absprache mit Goretzka nach dem Abschlusstraining am Montagabend fällen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war seit Anfang Mai mit einem Muskelfaserriss ausgefallen. Löw meint daher: „Es ist klar, dass er nicht in der Startaufstellung steht.“ Unterdessen bestätigte Löw, dass Bernd Leno als Nummer zwei hinter Manuel Neuer ins Turnier geht.