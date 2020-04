Real: Stillstand bei Varane

Hinter der langfristen Zukunft von Raphaël Varane bei Real Madrid steht noch ein Fragezeichen. Laut der ‚as‘ wurden bislang keinerlei Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geführt. Noch bleibt aber Zeit, Varanes Kontrakt läuft 2022 aus.

Interesse am 27-jährigen Innenverteidiger wurde in den vergangenen Monaten Paris St. Germain und Manchester City nachgesagt. Im Abwehrzentrum von Real ist der französische Weltmeister gesetzt. Es scheint also nur eine Frage der Zeit, bis der spanische Rekordmeister auf Varane zugehen wird.