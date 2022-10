Kenny: „Hertha ist jetzt meine Heimat“

Jonjoe Kenny hatte im Sommer einige Angebote auf dem Tisch liegen, entschied sich letztlich aber für einen Wechsel zu Hertha BSC. Bei der Entscheidungsfindung war vor allem Trainer Sandro Schwarz sehr wichtig, verrät der 25-Jährige der ‚Bild‘: „Am Tag seiner Unterschrift bei Hertha hat er sich per Video-Anruf in meinem Urlaub gemeldet. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Er sieht den Fußball so wie ich und lässt auch so spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Berlinern fühlt sich Kenny wohl. „Hertha ist jetzt meine Heimat“, so der Engländer. Für drei Jahre hat der Rechtsverteidiger beim Hauptstadtklub unterzeichnet. Die Zukunft der Hertha sieht der Rechtsfuß positiv: „Vergleicht man den ersten Spieltag bis heute, sind wir schon ein komplett anderes Team. Wie wir arbeiten, spielen, kommunizieren, miteinander agieren – das ist viel gewachsen. Die Ergebnisse werden kommen.“*