„Unverantwortlich“: Thiago attackiert die DFL

Thiago Alcántara hat sich mit klaren Worten zur Entscheidung der DFL geäußert, den anstehenden Bundesliga-Spieltag wie geplant stattfinden zu lassen. In einem mittlerweile abgeschwächten Tweet schrieb der Spielmacher des FC Bayern zunächst in Richtung Ligaverband: „Unverantwortlich, unklug. Das ist verrückt. Bitte hört auf, Faxen zu machen und kommt in der Realität an.“

Thiago weiter: „Seien wir ehrlich: Es gibt viel wichtigere Dinge als jede Sportart.“ Die DFL hatte am Freitagvormittag angekündigt, die Bundesliga-Spiele am Wochenende trotz der Verbreitung des Coronavirus' durchzuziehen. Erst für den Anschluss sei eine Ligaunterbrechung geplant. In anderen Ländern wie Italien, Spanien oder England ist der Spielbetrieb bereits komplett ausgesetzt.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport.