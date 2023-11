Haaland-Beraterin verweist auf Real

Rafaela Pimenta lässt sich in der Personale Erling Haaland (23) nicht in die Karten schauen. Im Rahmen des nationalen Treffens der IAFA in Rom entgegnete die Spielerberaterin angesprochen auf einen potenziellen Transfer des Norwegers zu Real Madrid: „Da müssen Sie Real fragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit wurde der Torgarant von Manchester City immer wieder mit den Madrilenen in Verbindung gebracht. Schließlich fahnden die Spanier seit dem Abgang von Weltfußballer Karim Benzema (35) sehnsüchtig nach einem neuen Weltklasse-Neuner. Genügend Budget stünde den Königlichen zur Finanzierung eines potenziellen Haaland-Transfers zur Verfügung.